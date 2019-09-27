Внук рэпера Снуп Догга скончался через 10 дней после рождения

Еще недавно американский рэпер и продюссер был на седьмом небе от счастья. Старший сын подарил ему внука. Малыша назвали Кай Лав.

Только вот из родительного дома крохе было не суждено выйти. Мальчик умер спустя 10 дней. О трагедии сообщил отец новорожденного.

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«Его энергия будет жить дальше, и эти 10 дней любви всегда будут особенными для нас. Давайте беречь жизнь и тех, кого мы любим, пока мы здесь. Спасибо тебе», — написал наследник рэпера, Корде Бродус.

У 25-летнего парня уже есть старший ребенок — четырехлетний сын Зион, которого ему подарила спутница Джессика Кайзер. Зион, как и родители попрощался с младшим братиком и старался держаться мужественно, не плакать.

К слову, внук Снуп Догга скончался 25-го сентября, но семья знаменитости решила только сейчас поделиться своим горем с окружающими. А о причинах скоропостижной смерти ребенка решили не распространяться, заметив, что «это личное».