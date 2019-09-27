Бодр и здоров: Джигарханян после выписки из больницы появился в театре

Здоровье Армен Борисовича заметно пошатнулось два года назад после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской. У народного артиста обострились сразу несколько хронических заболеваний. Состояние актера еще ухудшилось в августе этого года. Тогда Армен Борисовича срочно доставили в реанимацию одной из московских клиник, где готовили к имплантации постоянного кардиостимулятора.

Однако вскоре состояние артиста нормализовалось и он пошел на поправку. В конце лета тот впервые появился в Московском драматическом театре, худруком которого он является.

А 27 сентября тот снова появился на работе. Только уже как зритель. Мэтр пришел посмотреть премьеру комедии «Тетка Чарли». Любопытно, что не только актеры, но и многие зрители встретили знаменитость овациями, напоминает «Пятый канал».

Актер же был весел и бодр. И на все вопросы старался отшучиваться, а заодно добавлять, что у него большие планы на этот театральный сезон.