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Совет эксперта: как спастись от мошенников, звонящих «из банка»

Случаев подмены телефонных номеров банков становится всё больше.

Совет эксперта: как спастись от мошенников, звонящих «из банка»
От мошенников, звонящих якобы из банка, можно защититься. Фото: instagram / @sberbank

Многие россияне прекрасно знают о том, что телефонные мошенники обманывают людей и воруют деньги с их банковских карт. Если поначалу одна из самых популярных схем была связана с куплей-продажей вещей на сайтах вроде Avito, то затем аферисты начали пользоваться современными технологиями и звонить клиентам банков, представляясь банковскими работниками.

Им было бы сложно поверить, но номера телефонов, с которых звонят преступники, действительно похожи на банковские или точно соответствуют номерам службы клиентской поддержки банка. Граждане верят им, выполняют все указания, сообщают пароли доступа, ПИН-коды, одноразовые коды подтверждения платежей. И в итоге теряют свои честно заработанные деньги.

Как можно защититься от мошенников? По словам руководителя группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies Павла Новикова, самый верный способ защиты — это ваша бдительность. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Если вам звонят люди, которые представляются сотрудниками вашего банка, не спешите вступать с ними в контакт. Помните, что настоящий банковский работник не будет просить у клиента какие-либо пароли. Безопаснее всего — попрощаться со звонящим и самому перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты. Там вам, скорее всего, скажут, что ничего не знают об этом звонке.

Отметим, что только за минувшее лето операторы связи получили информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых клиенты банков получали звонки от аферистов.

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Совет эксперта: как спастись от мошенников, звонящих «из банка»
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