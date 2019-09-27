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Джигурда возмутился запрету курить на балконах

Шоумен выступил против ограничений, вступающих в силу с 1 октября.

Джигурда возмутился запрету курить на балконах
Никита Джигурда не рад изменениям в законодательстве. Фото: globallookpress.com

Актер и шоумен Никита Джигурда высказался против закона о запрете курения на балконах и в ряде других помещений. Сам документ, вступающий в силу с 1 октября, носит противопожарный характер и конкретно запрещает пользоваться открытым огнем, но все курильщики тут же поняли, что это касается их, и многие известные личности выступили против.

«Шашлыки жарить (на балконе. — прим. авт.) — это понятно, они боятся открытого огня, но с курением я категорически против, — заявил Джигурда в интервью сайту Teleprogramma.pro. — Потому что это такая глупость! Правительство настолько оторвано от жизни! Они что хотят, чтобы люди курили просто в квартире? У меня в голове это не помещается! Если они хотят озлобить людей, то тогда своей цели они достигли».

Артист недоумевает: на балконе курить нельзя, а в оконную форточку, получается, можно. Сам Никита Борисович признался, что так и делает, так как балкона у него нет.

Он добавил, что курящие люди снимают стресс посредством сигарет, и ограничивать их в этом — не очень разумно.

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балконкурениеНикита Джигурдановый законШтрафы за курение
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Джигурда возмутился запрету курить на балконах
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