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Исполнитель роли Ленина актер Виктор Балабанов попал в больницу

У звезды сериалов возникли проблемы с сердцем.

Исполнитель роли Ленина актер Виктор Балабанов попал в больницу
Виктор Балабанов. Фото: Олег Рукавицын/КП

Известный российский актер Виктор Балабанов госпитализирован. В пятницу, 27 сентября, врачи приняли решение поместить артиста под наблюдение в связи с заболеванием. 

Как сообщается, причиной стали проблемы с сердцем. В прессе сообщили, что у Балабанова обнаружилась желудочковая тахикардия. Более подробной информации не сообщается. 

Виктор Балабанов исполнил более 140 ролей в кино. Так, он играл в сериалах «Кремлевские курсанты», «Солдаты», «Сибирская корона». Актер также известен тем, что 10 раз исполнял роль Вячеслава Молотова, трижды — Никиты Хрущева и дважды — Ленина. 

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актерболезньВиктор Балабановгоспитализация звездысериал "Солдаты"сериалы
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Исполнитель роли Ленина актер Виктор Балабанов попал в больницу
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