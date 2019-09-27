Исполнитель роли Ленина актер Виктор Балабанов попал в больницу

Известный российский актер Виктор Балабанов госпитализирован. В пятницу, 27 сентября, врачи приняли решение поместить артиста под наблюдение в связи с заболеванием.

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Как сообщается, причиной стали проблемы с сердцем. В прессе сообщили, что у Балабанова обнаружилась желудочковая тахикардия. Более подробной информации не сообщается.

Виктор Балабанов исполнил более 140 ролей в кино. Так, он играл в сериалах «Кремлевские курсанты», «Солдаты», «Сибирская корона». Актер также известен тем, что 10 раз исполнял роль Вячеслава Молотова, трижды — Никиты Хрущева и дважды — Ленина.