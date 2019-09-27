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Двукратный чемпион мира по борьбе бросил вызов Хабибу

Дэйк дважды выигрывал чемпионат мира и теперь хотел бы побороться с дагестанским «Орлом».

Двукратный чемпион мира по борьбе бросил вызов Хабибу
Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нашего бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова любят и уважают во всем мире. Наблюдая за тем, как он побеждает сильнейших соперников, многие тоже мечтают попробовать свои силы в бою с этим парнем. 25 сентября о желании провести поединок с Хабибом заявил американец Кайл Дэйк — двукратный чемпион мира по вольной борьбе.

«Если Хабиб захочет выйти на борцовский мат, я всеми руками за! Ты это слышал, Хабиб Нурмагомедов? Давай сделаем это», — заявил 28-летний Дэйк, слова которого приводит издание The Fight Library.

Сам Кайл пока не собирается переходить в смешанные единоборства (MMA), где непобежденным борцом остается Хабиб. На счету россиянина сейчас 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Следующим соперником «Орла» может стать Тони Фергюсон.

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Кайл ДэйкспортХабибХабиб Нурмагомедов
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Двукратный чемпион мира по борьбе бросил вызов Хабибу
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