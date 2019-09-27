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Экс-возлюбленная звезды «Физрука» Клинаева высказалась в годовщину его смерти

Ольга Баранова заявила, что актер навсегда в ее сердце.

Экс-возлюбленная звезды «Физрука» Клинаева высказалась в годовщину его смерти
Клинаев трагически погиб в ДТП/instagram.com/natali_klinaeva

Бывшая возлюбленная звезды сериала «Физрук» Егора Клинаева Ольга Баранова в Instagram разместила совместный кадр с актером. Напомним, артист погиб 27 сентября 2017 года на МКАДе. Молодой человек увидел ДТП и посчитал своим долгом оказать помощь пострадавшим. В это время сзади ехал автомобиль. Произошло массовое ДТП, в результате которого талантливый актер, который к своим 18 годам сыграл сразу в нескольких известных сериалах, погиб.

Ольга Баранова разместила совместный кадр с бывшим возлюбленным. На снимке они смотрят друг на друга влюбленными глазами. «27.09.2017», — кратко подписала снимок девушка.

Ниже она поставила хештеги, которые передали ее настроение: «В наших сердцах», «Помним», «Любим».

Ранее Ольга Баранова, которая, кстати, также играла с актером в сериале «Физрук», рассказывала, что сначала на съемочной площадке между ними возникла антипатия. Актер ворвался словно вихрь и стал все делать по-своему, что ей не понравилось. Однако через какое-то время он предложил ей встретиться, а вскоре познакомил с родителями. Так и завязалась дружба, переросшая в любовь.

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ДТП со звездойЕгор КлинаевОльга Баранова
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Экс-возлюбленная звезды «Физрука» Клинаева высказалась в годовщину его смерти
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