Игорь Матвиенко пережил кризис в отношениях с третьей женой

По словам композитора, они вместе с Анастасией Алексеевой живут душа в душу с конца прошлого века.

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он рассказал о третьей жене — Анастасии Алексеевой. Вместе они, как он выразился, с конца прошлого века.

Познакомился с будущей женой он на съёмках клипа Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка», с которым сотрудничал. Они вместе снимались в этом клипе. «Я сразу влюбился. В Насте нет фальши, только искренность. Я не приемлю фальши в любом ее проявлении», — заметил композитор.

Между тем Борис Корчевников напомнил слова Матвиенко, сказанные им в 2015 году. Тогда композитор говорил, что они уже не могут с супругой быть вместе и будут принимать решение, как им жить дальше.

«Пока живем. Кризис в отношениях миновал. Я часто собираю вместе супругу и всех своих детей. Их у меня пятеро. Мы едем на море всем табором. Хочу сказать, что в этой жизни нужно один раз найти пару, венчаться с этим человеком. Жить семейной ячейкой. Только семья спасет мир от каких-то катаклизмов», — заверил Игорь Матвиенко.