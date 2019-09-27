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Игорь Матвиенко пережил кризис в отношениях с третьей женой

По словам композитора, они вместе с Анастасией Алексеевой живут душа в душу с конца прошлого века.

Игорь Матвиенко пережил кризис в отношениях с третьей женой
Матвиенко рассказал о жизни с третьей женой/globallookpress.com

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он рассказал о третьей жене — Анастасии Алексеевой. Вместе они, как он выразился, с конца прошлого века.

Игорь Матвиенко. Фото
Матвиенко смог наладить отношения с женой/globallookpress.com

Познакомился с будущей женой он на съёмках клипа Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка», с которым сотрудничал. Они вместе снимались в этом клипе. «Я сразу влюбился. В Насте нет фальши, только искренность. Я не приемлю фальши в любом ее проявлении», — заметил композитор.

Между тем Борис Корчевников напомнил слова Матвиенко, сказанные им в 2015 году. Тогда композитор говорил, что они уже не могут с супругой быть вместе и будут принимать решение, как им жить дальше.

«Пока живем. Кризис в отношениях миновал. Я часто собираю вместе супругу и всех своих детей. Их у меня пятеро. Мы едем на море всем табором. Хочу сказать, что в этой жизни нужно один раз найти пару, венчаться с этим человеком. Жить семейной ячейкой. Только семья спасет мир от каких-то катаклизмов», — заверил Игорь Матвиенко.

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Тэги:

Анастасия АлексееваБорис КорчевниковИгорь МатвиенкоПрограмма "Судьба человека"
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Игорь Матвиенко пережил кризис в отношениях с третьей женой
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