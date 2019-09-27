Вдова Караченцова напомнила, за что Пугачева ценила ее мужа

Вечер памяти Николая Караченцова пройдет ровно через год после его смерти. Сердце народного артиста остановилось 26 октября 2018-го. А 21 октября 2019 почтить его память соберутся близкие и друзья.

Приглашение от вдовы Николая Петровича получила и Алла Пугачева. Со слов Людмилы Поргиной, певица и ее покойный супруг были дружны.

«Очень хочу, чтобы Алла пришла. Даже не выступать, просто присутствовать. Она очень любила Колю, даже хотела сыграть с ним в спектакле», — призналась Поргина в интервью Teleprogramma.pro.

Супруга Николая Петровича отметила, что Алла Борисовна ценила Колю за многие вещи, в том числе за его неповторимое умение держаться на сцене.

«Ей нравилось, как Коля поет, как двигается на сцене. Для меня она — близкий человек», — добавила вдова артиста.

Кроме того, Людмила Андреевна призналась, что так и не научилась жить без мужа. И надеется на встречу с ним на небесах.