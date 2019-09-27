НОВОСТИ

Вдова Караченцова напомнила, за что Пугачева ценила ее мужа

70-летняя Людмила Поргина организует вечер памяти народного артиста, куда позвала всех друзей семьи.

Вдова Караченцова напомнила, за что Пугачева ценила ее мужа
https://www.instagram.com/alla_orfey/

Вечер памяти Николая Караченцова пройдет ровно через год после его смерти. Сердце народного артиста остановилось 26 октября 2018-го. А 21 октября 2019 почтить его память соберутся близкие и друзья.

Приглашение от вдовы Николая Петровича получила и Алла Пугачева. Со слов Людмилы Поргиной, певица и ее покойный супруг были дружны.

Николай Караченцов
Николай Караченцов с супругой. Фото КП: Евгения Гусева

«Очень хочу, чтобы Алла пришла. Даже не выступать, просто присутствовать. Она очень любила Колю, даже хотела сыграть с ним в спектакле», — призналась Поргина в интервью Teleprogramma.pro.

Супруга Николая Петровича отметила, что Алла Борисовна ценила Колю за многие вещи, в том числе за его неповторимое умение держаться на сцене.

«Ей нравилось, как Коля поет, как двигается на сцене. Для меня она — близкий человек», — добавила вдова артиста.

Кроме того, Людмила Андреевна призналась, что так и не научилась жить без мужа. И надеется на встречу с ним на небесах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЛюдмила ПоргинаНиколай Караченцов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вдова Караченцова напомнила, за что Пугачева ценила ее мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: