Пресс-секретарь Путина рассказал, что в окружении президента не курят

Глава государства ведет здоровый образ жизни и все стараются брать с него пример.

Новые правила противопожарной безопасности, которые вступят в силу 1 октября 2019 года, вызвали бурные дискуссии в обществе. Если с запретом на жарку шашлыков на балконах россияне готовы смириться, то новость о запрете на курение многим пришлась не по душе.

Грядущее вступление в силу правил, как передает Радио «КП», уже прокомментировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российские власти поддерживают любые инициативы, спасающие жизни людей.

Песков также сказал, что Владимир Путин не курит и не одобряет курение.

«Президент всегда не приветствовал курение, он сторонник здорового образа жизни», — напомнил пресс-секретарь журналистам.

По его словам, в окружении президента почти никто не имеет этой вредной привычки.

«Остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке. В целом это весьма сейчас непопулярно, что отрадно», — сказал пресс-секретарь журналистам.