«Душа моя скорбит»: мама звезды «Физрука» Клинаева почтила память сына

Мама звезды сериала «Физрук» Егора Клинаева Наталья на своей страничке в Instagram трогательно почтила память любимого сына. Напомним, что 18-летний начинающий актер, который несмотря на юный возраст сыграл в таких сериалах, как «Физрук», «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», погиб в страшном ДТП. Он пытался оказать помощь после аварии на МКАД, но в итоге его самого насмерть сбила машина.

Мама Егора Клинаева напомнила, что прошло уже два года как рядом с ней нет любимого сына, который, можно сказать, только начинал свою жизнь. «Душа моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со мною», — привела убитая горем мать строчки Евангелия от Матфея.

Наталья Клинаева попросила в этот скорбный день вспомнить улыбку ее сына, его юмор, его любовь ко всем людям. Как она сказала, он всегда приходил на помощь людям в горе и радости.

Наталья Клинаева отметила, что вся семья скучает по погибшему актеру. Она уверена, что в новой вечной жизни он счастлив и любим. Только эта вера дает матери силы жить без сына. Наталья Клинаева заметила, что ее ребенок улыбается ей с небес и посылает лучики любви.