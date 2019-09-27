«Жду встречи с Колей на небесах»: вдова Караченцова рассказала о жизни без мужа

Людмила Поргина в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro пояснила, для чего организует вечер памяти.

В октябре будет ровно год, как не стало с нами легендарного «человека с бульвара Капуцинов». Сердце Николая Караченцова остановилось 26 октября.

А 21 октября этого года вдова народного артиста готовит большой вечер памяти. Она пригласила всех друзей и близких мужа: Ларису Долину, Тамару Гвердцители, Олега Газманова, Александра Розенбаума. Возможно, приедет и сама Алла Пугачева, которая была большой поклонницей творчества актера.

А вот сама Людмила Поргина в интервью Teleprogramma.pro призналась, что так и не научилась жить без Николая Петровича.

«Я всегда с ним разговариваю: «Ты правильно говорил, что жизнь здесь быстротечна, а там будет вечна». Я живу ожиданием встречи с ним на небесах, а пока у меня здесь внуки», — призналась артистка.

Напомним, у Николая Караченцова диагностировали рак в 2017 году. Тогда медики во время очередного осмотра обнаружили опухоль в легких.