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Андрей Малахов извинился за возмутившие киргизов слова

Телеведущий заявил, что выполнял журналистскую работу.

Андрей Малахов извинился за возмутившие киргизов слова
Андрей Малахов извинился перед киргизами. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Андрей Малахов отреагировал на громкий скандал, разгоревшийся после его слов в эфире телешоу. По словам ведущего, он вовсе не хотел обидеть жителей Киргизии, высказавшись об их соотечественнике.

Андрей Малахов уверен, что выполнил свою работу. Фото: globallookpress

В очередном выпуске шоу «Прямой эфир» обсуждалось ДТП, в котором погиб Александр Маругов – сын состоятельного бизнесмена. За рулем наехавшего на мотоцикл мужчины такси был выходец из Киргизии Исламбек Акбаров. Рассуждая о случившемся, Малахов предположил, что 24-летний мужчина мог устроить эту аварию за деньги, поскольку на его родине у людей очень маленькие зарплаты.

На фразу телезвезды отреагировали киргизский МИД и российское посольство в республике. Дипломаты осудили «некорректный» поступок журналиста и призвали его извиниться.

Телеведущий принес извинения, отметив, что его неверно поняли, цели обидеть кого-либо у него не было. Он лишь хотел разобраться в этой истории и защитить страдающую мать погибшего.

«Преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства. Перед законом все равны. Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии», – пишет Андрей в издании «СтарХит».

Малахов подчеркнул, что над выпуском в эфир новых выпусков его передачи трудятся представители десятка национальностей. А свою работу он выполнил: мать Маругова услышала слова раскаяния, хотя бы от представителя Акбарова.

«Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», – подытожил телеведущий.

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Тэги:

Андрей МалаховДТПКиргизияПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»
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Андрей Малахов извинился за возмутившие киргизов слова
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