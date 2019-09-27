НОВОСТИ

«Не верю в карму»: Матвиенко высказался о гибели солистов «Иванушек»

За время существования коллектива из жизни ушли Игорь Сорин и Олег Яковлев.

«Не верю в карму»: Матвиенко высказался о гибели солистов «Иванушек»
Матвиенко высказался после гибели солистов "Иванушек"/globallookpress.com

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказался о смерти в разное время сразу двух солистов группы «Иванушки». Напомним, что в 1998 году скончался Игорь Сорин, а несколько лет назад ушел из жизни пришедший ему на смену Олег Яковлев.

Группа "Иванушки". Фото
Игорь Сорин погиб в 1998 году/globallookpress.com

«Любая смерть — это трагедия, о которой тяжело говорить. Они для меня как родные люди. Почти что такие же родные, как мои собственные дети. Очень близкие. Очень жаль, что такие талантливые музыканты ушли из жизни в таком раннем возрасте. Я даже не могу подобрать слова. Наверное, в данном случае говорить, что это печально и грустно, не совсем уместно», — заявил он.

Группа "Иванушки". Фото
Олег Яковлев скончался в 2017 году/globallookpress.com

Ведущий Борис Корчевников намекнул, что после смерти музыкантов много говорилось, что совпадения здесь вовсе не случайны. Якобы солистов группы преследует злой рок.

«Я не верю в карму и совпадения. Здесь нет никаких совпадений. Просто так случилось», — сказал Игорь Матвиенко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

группа "Иванушки"Игорь МатвиенкоИгорь СоринОлег ЯковлевПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не верю в карму»: Матвиенко высказался о гибели солистов «Иванушек»
Интересно?
Поделись с друзьями: