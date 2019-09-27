«Не верю в карму»: Матвиенко высказался о гибели солистов «Иванушек»

За время существования коллектива из жизни ушли Игорь Сорин и Олег Яковлев.

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказался о смерти в разное время сразу двух солистов группы «Иванушки». Напомним, что в 1998 году скончался Игорь Сорин, а несколько лет назад ушел из жизни пришедший ему на смену Олег Яковлев.

«Любая смерть — это трагедия, о которой тяжело говорить. Они для меня как родные люди. Почти что такие же родные, как мои собственные дети. Очень близкие. Очень жаль, что такие талантливые музыканты ушли из жизни в таком раннем возрасте. Я даже не могу подобрать слова. Наверное, в данном случае говорить, что это печально и грустно, не совсем уместно», — заявил он.

Ведущий Борис Корчевников намекнул, что после смерти музыкантов много говорилось, что совпадения здесь вовсе не случайны. Якобы солистов группы преследует злой рок.

«Я не верю в карму и совпадения. Здесь нет никаких совпадений. Просто так случилось», — сказал Игорь Матвиенко.