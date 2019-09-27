Матвиенко рассказал, почему не состоялся их творческий союз с Пугачевой

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1».

В студии у ведущего Бориса Корчевникова он объяснил, почему им так и не удалось поработать вместе с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, хотя все предпосылки для этого были.

«После расставания со второй женой я надумал креститься. В те времена и познакомился с поэтом-песенником Леонидом Дербеневым. Мы написали вместе композицию и предложили ее исполнить Алле Пугачёвой, которая в те годы уже была неимоверно известной. Но в тексте прослеживалась геополитическая обстановка. Примадонна наотрез отказалась петь композицию. Сказала переписать слова», — вспомнил Игорь Матвиенко.

Когда он рассказал об этом Леониду Дербеневу, то тот пришёл в ярость. «Он мне сказал: «Я, да переписывать слова. Никогда такого не будет!» Вот так и получилось, что я не написал ни одной песни для Аллы Пугачевой», — заметил композитор.