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Матвиенко рассказал, почему не состоялся их творческий союз с Пугачевой

Не последнюю роль в этой истории сыграл поэт-песенник Леонид Дербенев.

Матвиенко рассказал, почему не состоялся их творческий союз с Пугачевой
Матвиенко не удалось поработать с Пугачевой/globallookpress.com

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1».

Игорь Матвиенко. Фото
Матвиенко не удалось посотрудничать с Пугачевой/globallookpress.com

В студии у ведущего Бориса Корчевникова он объяснил, почему им так и не удалось поработать вместе с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, хотя все предпосылки для этого были.

«После расставания со второй женой я надумал креститься. В те времена и познакомился с поэтом-песенником Леонидом Дербеневым. Мы написали вместе композицию и предложили ее исполнить Алле Пугачёвой, которая в те годы уже была неимоверно известной. Но в тексте прослеживалась геополитическая обстановка. Примадонна наотрез отказалась петь композицию. Сказала переписать слова», — вспомнил Игорь Матвиенко.

Когда он рассказал об этом Леониду Дербеневу, то тот пришёл в ярость. «Он мне сказал: «Я, да переписывать слова. Никогда такого не будет!» Вот так и получилось, что я не написал ни одной песни для Аллы Пугачевой», — заметил композитор.

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Тэги:

Алла ПугачеваБорис КорчевниковИгорь МатвиенкоЛеонид ДербеневПрограмма "Судьба человека"
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Матвиенко рассказал, почему не состоялся их творческий союз с Пугачевой
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