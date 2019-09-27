Воздвижение Креста Господня: православные отмечают большой праздник

Православные христиане 27 сентября отмечают один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В храмах страны в этот день проходят праздничные богослужения, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит великое освящение Софийского собора в Самаре и возглавит Божественную литургию.

Святыня, связанная с этим праздником – крест, на котором был распят Христос. Он был утерян после того, как в 70 году нашей эры римляне разрушили Иерусалим, но в 326 году там же, возле горы Голгофы, где был распят Иисус, произошло обретение Креста.

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Нашла его святая царица Елена, мать императора Константина I. На самом деле крестов было три, ведь рядом с Иисусом распяли двоих разбойников. Но Елена сразу поняла, какой из трёх священный – прикоснувшись к нему, тяжелобольной человек исцелился, а умерший человек, которого приложили к святыне, ожил.

Животворящий крест в последующие годы и столетия был разделен на части и они обрели дом в разных странах. Несколько частей святыни хранится и в российских городах – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сергиевом Посаде, во Пскове, Екатеринбурге и Республике Коми.