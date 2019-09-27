Воздвижение Креста Господня: православные отмечают большой праздник

Православные христиане 27 сентября отмечают один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В храмах страны в этот день проходят праздничные богослужения, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит великое освящение Софийского собора в Самаре и возглавит Божественную литургию.
Святыня, связанная с этим праздником – крест, на котором был распят Христос. Он был утерян после того, как в 70 году нашей эры римляне разрушили Иерусалим, но в 326 году там же, возле горы Голгофы, где был распят Иисус, произошло обретение Креста.
Нашла его святая царица Елена, мать императора Константина I. На самом деле крестов было три, ведь рядом с Иисусом распяли двоих разбойников. Но Елена сразу поняла, какой из трёх священный – прикоснувшись к нему, тяжелобольной человек исцелился, а умерший человек, которого приложили к святыне, ожил.
Животворящий крест в последующие годы и столетия был разделен на части и они обрели дом в разных странах. Несколько частей святыни хранится и в российских городах – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сергиевом Посаде, во Пскове, Екатеринбурге и Республике Коми.