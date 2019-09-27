В Кремле одобрили запрет на курение на балконах

Согласно новому российскому законодательству, с 1 октября гражданам запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, а также в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Так что любителям жарить шашлыки в многоквартирном доме придется выходить на улицу и искать безопасные места. Но таких людей не особо много, по сравнению с курильщиками, которые тоже любят чиркнуть зажигалкой на балконе. За всеми, конечно, надзорные органы не уследят, но в случае пожара любителям подымить грозит серьезная ответственность.

Как сообщает ТАСС, в Кремле позитивно оценили это решение МЧС, так как оно направлено на безопасность людей.

«Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», — прокомментировал нововведение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А вы согласны с тем, что ради противопожарной безопасности нужно запретить курение на балконах?