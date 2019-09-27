Неосторожные слова Малахова спровоцировали международный скандал

Андрей Малахов невольно оказался причиной международного скандала. В Киргизии из-за высказывания телеведущего российскому дипломату пришлось объясняться в Министерстве иностранных дел.

В недавнем выпуске программы «Прямой эфир» Малахов решил обсудить с гостями шоу ДТП, участником которого стал гражданин Киргизии Исламбек Акбаров. В этой аварии погиб россиянин Александр Маругов. В эфире своего шоу ведущий выдвинул предположение о том, что Акбаров мог устроить смертельный инцидент за деньги, так как у жителей соседней республике слишком маленькие доходы.

На странице киргизского МИД в Facebook появилось сообщение, в котором осуждаются слова Малахова. Ведомство называет его фразу «некорректной» и сообщает, что на беседу был вызван советник-посланник посольства нашей страны в Киргизии, которому выразили обеспокоенность поступком журналиста. Российские дипломаты поддержали эту позицию.

«Малахов – не наш герой. Можно сказать одно: легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ», – говорится в Facebook-обращении посольства РФ в Киргизии.

На разгоревшийся скандал не замедлил отреагировать сам Андрей. Как заявил ведущий, он не имел намерения обидеть представителя другого народа, а преступления национальности не имеют. Он лишь выражал свое личное мнение, зная, что за рулем сбившего Маругова такси находился именно Акбаров. Тем не менее, артист все же принес извинения за свое высказывание.