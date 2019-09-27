Google будет участвовать в войне с дипфейками

Компания сама создала несколько тысяч фальшивых видео, которые станут «тренажером» для тех, кто с ними борется.

Корпорация Google, чей знаменитый поисковик 27 сентября отмечает свое 21-летие, решила принять участие в войне с дипфейками. Для этого она сама, используя доступные всем пользователям способы, создала несколько тысяч этих самых дипфейков. О том, для чего это было сделано, Google подробно рассказала читателям своего блога GoogleBlog.com.

Значение слова «дипфейк» знают не все, но многим наверняка приходилось сталкиваться с продуктами этой современной технологии в социальных сетях. При помощи нейросетей она позволяет создавать видео, на которых любой человек приобретает чужую внешность, образ, мимику и голос. Таким образом, кто-то может стоять перед камерой, произнося нужную речь или совершая какие-то действия, а на видео всё это будет говорить и делать кто-то знаменитый, к примеру, политик, певец, актер или спортсмен.

Использовать дипфейки можно для самых разных целей — от записи смешных роликов до проворачивания крупных мошеннических схем, попыток испортить чью-то репутацию, либо шантажа. Правительства многих стран мира считают эту технологию прямой угрозой национальной безопасности, и они правы. Именно потому так важно уметь распознавать дипфейки.

Google сообщила, что создала три тысячи дипфейков. Для разработчиков алгоритмов, призванных их обнаруживать, этот набор послужит тренажером и поможет разработать новые, более точные, инструменты распознавания фальшивок.