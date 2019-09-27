Шнуров поэтично ответил на запрет жарить шашлыки на балконах

Сергей Шнуров в фирменном стиле высказал мнение по поводу поправок в законопроект об открытом огне. Стихотворение музыкант и политик опубликовал на личной странице в Instagram. От имени своей аудитории лидер группы «Ленинград» высказал недовольство, приправляя его отборными матерками. Шнуров заявил, что у некоторой категории россиян нет газа и света, из-за этого они вынуждены жечь свечи, поскольку не имеют альтернатив.
Негативно, согласно намеку Шнурова, скажутся изменения и на жизни людей из поселков. Сергей отметил, что в маленьких населенных пунктах существование течет на балконах с женщинами и шашлыками, других же развлечений в деревнях не существует.
«Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?» — задает риторический вопрос автор четверостишия.
В комментариях к посту подписчики активно соглашаются с кумиром. Некоторые, вдохновившись, его работой, сочинили свой ответ:
«Мясо покупал что ль зря, маринад хороший? Брошу на мангал угля, а курить не брошу!» — пишут они. Большинство фолловеров согласно с позицией Шнурова. Люди отмечают, что музыкант, как всегда, был точен в формулировках.