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Шнуров поэтично ответил на запрет жарить шашлыки на балконах

Поправкам в законопроект музыкант посвятил стихотворение.

Шнуров поэтично ответил на запрет жарить шашлыки на балконах
Сергей Шнуров/Фото: https://www.instagram.com/p/Bu82uIzlMBJ/

Сергей Шнуров в фирменном стиле высказал мнение по поводу поправок в законопроект об открытом огне. Стихотворение музыкант и политик опубликовал на личной странице в Instagram. От имени своей аудитории лидер группы «Ленинград» высказал недовольство, приправляя его отборными матерками. Шнуров заявил, что у некоторой категории россиян нет газа и света, из-за этого они вынуждены жечь свечи, поскольку не имеют альтернатив.

Негативно, согласно намеку Шнурова, скажутся изменения и на жизни людей из поселков. Сергей отметил, что в маленьких населенных пунктах существование течет на балконах с женщинами и шашлыками, других же развлечений в деревнях не существует.

«Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?» — задает риторический вопрос автор четверостишия.

В комментариях к посту подписчики активно соглашаются с кумиром. Некоторые, вдохновившись, его работой, сочинили свой ответ:

«Мясо покупал что ль зря, маринад хороший? Брошу на мангал угля, а курить не брошу!» — пишут они.  Большинство фолловеров согласно с позицией Шнурова. Люди отмечают, что музыкант, как всегда, был точен в формулировках.

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Тэги:

законопроектЛенинградоткрытый огоньСергей Шнуровсигаретыстихотворение Шнуровашашлыки
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Шнуров поэтично ответил на запрет жарить шашлыки на балконах
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