Шнуров поэтично ответил на запрет жарить шашлыки на балконах

Сергей Шнуров в фирменном стиле высказал мнение по поводу поправок в законопроект об открытом огне. Стихотворение музыкант и политик опубликовал на личной странице в Instagram. От имени своей аудитории лидер группы «Ленинград» высказал недовольство, приправляя его отборными матерками. Шнуров заявил, что у некоторой категории россиян нет газа и света, из-за этого они вынуждены жечь свечи, поскольку не имеют альтернатив.

Негативно, согласно намеку Шнурова, скажутся изменения и на жизни людей из поселков. Сергей отметил, что в маленьких населенных пунктах существование течет на балконах с женщинами и шашлыками, других же развлечений в деревнях не существует.

«Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?» — задает риторический вопрос автор четверостишия.

В комментариях к посту подписчики активно соглашаются с кумиром. Некоторые, вдохновившись, его работой, сочинили свой ответ:

больше по теме Сергей Шнуров не откажется от исполнения матерных песен со сцены Об этом сообщил гитарист группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин.

«Мясо покупал что ль зря, маринад хороший? Брошу на мангал угля, а курить не брошу!» — пишут они. Большинство фолловеров согласно с позицией Шнурова. Люди отмечают, что музыкант, как всегда, был точен в формулировках.