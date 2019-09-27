НОВОСТИ

Матвиенко признался, что его старшего сына воспитывала тетя

По словам композитора, у него не было денег, чтобы содержать своего ребенка.

Матвиенко признался, что его старшего сына воспитывала тетя
Матвиенко рассказал о старшем сыне/globallookpress.com

Продюсер Игорь Матвиенко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своем старшем сыне Станиславе, а также о маме ребенка — девушке по имени Валентина, отношения с которой у него не сложились.

Игорь Матвиенко. Фото
Матвиенко рассказал о старшем сыне/globallookpress.com

«Валя никогда не была связана с музыкой. Я не считаю, что у нас с ней была семья в ее классическом понимании. Мы не жили вместе. Достаточно быстро мы расстались. При этом у Вали уже был ребенок от других отношений, поэтому Станислава пришлось воспитывать мне. Точнее моей тете, потому что у меня не было денег на его содержание», — заметил Игорь Матвиенко.

Как заметил известный композитор, его старшему сыну, как впрочем и самому продюсеру, всегда не хватало отца рядом.

Не так давно сыну Матвиенко исполнилось уже 35 лет. По прошествии долгих лет композитор прекрасно понимает, что нужно было больше уделять времени воспитанию ребенка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковИгорь МатвиенкоПрограмма "Судьба человека"Станислав Матвиенко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Матвиенко признался, что его старшего сына воспитывала тетя
Интересно?
Поделись с друзьями: