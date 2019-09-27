Матвиенко признался, что его старшего сына воспитывала тетя

По словам композитора, у него не было денег, чтобы содержать своего ребенка.

Продюсер Игорь Матвиенко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своем старшем сыне Станиславе, а также о маме ребенка — девушке по имени Валентина, отношения с которой у него не сложились.

«Валя никогда не была связана с музыкой. Я не считаю, что у нас с ней была семья в ее классическом понимании. Мы не жили вместе. Достаточно быстро мы расстались. При этом у Вали уже был ребенок от других отношений, поэтому Станислава пришлось воспитывать мне. Точнее моей тете, потому что у меня не было денег на его содержание», — заметил Игорь Матвиенко.

Как заметил известный композитор, его старшему сыну, как впрочем и самому продюсеру, всегда не хватало отца рядом.

Не так давно сыну Матвиенко исполнилось уже 35 лет. По прошествии долгих лет композитор прекрасно понимает, что нужно было больше уделять времени воспитанию ребенка.