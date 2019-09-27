Teleprogramma.pro пытались продать фото якобы тяжелобольной Заворотнюк

В редакцию портала Teleprogramma.pro анонимно обратилась женщина, заявившая, что она лично сняла тяжелобольную артистку.

За здоровье Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, из последних сил борется с раком мозга, молятся миллионы поклонников по все стране. Но есть и те, кто пытается нажиться на тяжелой болезни актрисы.

Родственники звезды стараются держать в тайне информацию о ее состоянии, не говоря уже о том, чтобы снимать артистку на больничной койке, как недавно это делал в палате Бари Алибасова его сын. Однако, как выяснилось, этим занялись другие люди.

В редакцию портала Teleprogramma.pro анонимно обратилась женщина, заявившая, что у нее есть фотографии и видео из больницы, где лежит Анастасия. Кадры были сделаны в те дни, когда Анастасия якобы находилась в реанимации в коматозном состоянии. По словам неизвестной, она снимала Заворотнюк лично и хочет передать 17 фото и три видеозаписи для публикации за деньги.

«Со вчерашнего дня в этом медучреждении я не работаю, готова передать анонимно за вознаграждение», – сообщила женщина.

Сотрудники Teleprogramma.pro с возмущением отказались от этого предложения. Мы от всего сердца желаем «няне Вике» поправиться и уважаем желание ее семьи сохранять конфиденциальность.

К слову, с позицией портала согласны и наши читатели. Недавно мы провели опрос о том, правы ли родственники Заворотнюк, скрывая информацию о ее состоянии.