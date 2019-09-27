НОВОСТИ

Teleprogramma.pro пытались продать фото якобы тяжелобольной Заворотнюк

В редакцию портала Teleprogramma.pro анонимно обратилась женщина, заявившая, что она лично сняла тяжелобольную артистку.

Teleprogramma.pro пытались продать фото якобы тяжелобольной Заворотнюк
Снимки и видео Анастасии Заворотнюк в больнице попытались продать журналистам. Фото: globallookpress

За здоровье Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, из последних сил борется с раком мозга, молятся миллионы поклонников по все стране. Но есть и те, кто пытается нажиться на тяжелой болезни актрисы.

Родственники звезды стараются держать в тайне информацию о ее состоянии, не говоря уже о том, чтобы снимать артистку на больничной койке, как недавно это делал в палате Бари Алибасова его сын. Однако, как выяснилось, этим занялись другие люди.

В редакцию портала Teleprogramma.pro анонимно обратилась женщина, заявившая, что у нее есть фотографии и видео из больницы, где лежит Анастасия. Кадры были сделаны в те дни, когда Анастасия якобы находилась в реанимации в коматозном состоянии. По словам неизвестной, она снимала Заворотнюк лично и хочет передать 17 фото и три видеозаписи для публикации за деньги.

«Со вчерашнего дня в этом медучреждении я не работаю, готова передать анонимно за вознаграждение», – сообщила женщина.

Сотрудники Teleprogramma.pro с возмущением отказались от этого предложения. Мы от всего сердца желаем «няне Вике» поправиться и уважаем желание ее семьи сохранять конфиденциальность.

К слову, с позицией портала согласны и наши читатели. Недавно мы провели опрос о том, правы ли родственники Заворотнюк, скрывая информацию о ее состоянии.

«Это семейные дела, мы не вправе их осуждать», – ответило большинство участников опроса.

Анастасия Заворотнюк известна поклонникам по многим сериалам. Фото: globallookpress
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнастасия Заворотнюк ракЗаворотнюк последние новостиЗаворотнюк состояниеРак у Заворотнюк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Teleprogramma.pro пытались продать фото якобы тяжелобольной Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: