Сестра Жанны Фриске хочет сдать в аренду кафе на Шри-Ланке

33-летняя сестра ныне покойной Жанны Фриске — Наталья — еще год назад вместе с теперь уже бывшим возлюбленным открыла на Шри-Ланке домашнее кафе. Меню в заведении артистки состояло из недорогих блюд, а основной упор был сделан на морепродукты. Однако несколько месяцев назад бизнесвумен решила приостановить работу.

В интервью «СтарХит» младшая дочь Владимира Фриске рассказала о том, что в настоящее время она ищет человека, которому можно было бы сдать занимаемое помещение в аренду. По словам Натальи, в двухэтажном здании есть все необходимое — даже две комнаты с отдельными санузлами.

«Минимальный срок аренды 12 месяцев. Стоимость — 2000 долларов в месяц», — добавила Фриске, отметив, что сейчас она не может управлять бизнесом на Шри-Ланке, так как постоянно находится в Москве рядом с родителями.

В настоящее время девушка работает в сфере красоты. Наталья является мастером перманентного макияжа. Напомним, что ранее младшая сестра покойной Жанны Фриске пробовала свои силы на эстраде. Так, около года она пела в девичьем коллективе «Блестящие».

По словам знаменитости, она до сих переживает из-за кончины сестры. Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года от неоперабельной опухоли головного мозга. У певицы остался единственный сын Платон. После смерти возлюбленной опеку над ребенком взял на себя телеведущий Дмитрий Шепелев.