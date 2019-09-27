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«Акулы шоу-бизнеса»: Пугачева высказалась о своих детях

Примадонна без ума от близнецов Лизы и Гарри, которым недавно исполнилось шесть лет.

«Акулы шоу-бизнеса»: Пугачева высказалась о своих детях
Пугачева дала характеристику своим детям/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaa/

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны Аллы Пугачевой — Лизы Галкиной появилось забавное видео, которое было сделано примерно около года назад. На кадрах можно увидеть, как супруг звезды телеведущий Максим Галкин вместе с женой подъезжает к своему замку в деревне Грязь в Подмосковье. Как известно, они живут в нем все вместе уже несколько лет.

«Детишки-то ждут, наверное, уже. А там кто? Лиза», — разговаривает сам с собой Максим Галкин.

В это время дочь юмориста появляется на пороге замка. Видно, что девочка очень соскучилась по своему отцу. «Папочка. Родненький. Хорошенький. Папа, а ты знаешь, что у меня зуб-то не шатается. Но новый растет», — заявила Лиза Галкина. «А у меня уже почти новый вырос. Завтра мне вырвут другой», — тут же добавил Гарри Галкин.

«Акулы шоу-бизнеса», — в шутку охарактеризовала своих детей Примадонна отечественной сцены Алла Пугачёва в конце ролика.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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«Акулы шоу-бизнеса»: Пугачева высказалась о своих детях
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