Михалков зачитал рэп со сцены для новобранцев своего театра

Режиссер Никита Михалков зачитал рэп на песню «Мохнатый шмель на душистый хмель» для новобранцев, которые пришли обучаться в его Академию. Судя по всему, 74-летний режиссер, которого мучили проблемы со здоровьем, находится в прекрасной боевой форме.

На кадрах видео можно увидеть, как рад режиссер своим новым ученикам. Он в любимой белой шляпе и стильном белом свитере. Никита Сергеевич зажигает перед толпой, как в лучшие времена.

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Напомним, что за последние годы знаменитый режиссёр перенес несколько очень тяжелых операций. Во время одной из них по замене сустава ему занесли инфекцию. После этого режиссер на протяжении длительного времени был вынужден передвигаться только на костылях. Сейчас, судя по всему, все проблемы со здоровьем у него позади.

Отметим, что во время встречи со своими студентами режиссер разбил тарелку «на счастье» о штатив. Около сцены не было видно никаких костылей, сообщает «Комсомольская правда».