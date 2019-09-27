Тарзан призвал законотворцев не издеваться над курящими

Ведущий здоровый образ жизни Тарзан вспомнил, что среди его знакомых достаточно много людей, которые нервничают без пары сигарет.

Сергей Глушко, более известный общественности как Тарзан, призвал государство не издеваться над курильщиками и вернуть им места для удовлетворения своей потребности. В беседе с журналистами Teleprogramma.pro муж Наташи Королевой отметил, что сам он ведет здоровый образ жизни, но не имеет ничего против людей, которые курят. Глушко отметил, что к людям с этой привычкой нужно относиться снисходительно, «как к больным» — не притеснять их.

Тарзан призвал законотворцев вернуть курилки в аэропортах, чтобы пассажиры самолетов не мучились. По его словам, в нормальных странах специальные места для этого процесса существуют и их никто не запрещает. К тому же, сам актер вспомнил, что у него имеется несколько знакомых, которые болезненно переносят невозможность «затянуться».

«Нельзя издеваться над курящими. Они же не преступники. Раз сигареты продаются официально, так что их теперь «гнобить»? Вот если бы сигареты были под запретом», — резюмировал супруг Королевой.

Напомним, с 1 октября россиянам запретят курить на балконах, жарить там шашлыки и использовать свечи. Соответствующие поправки об открытом огне в Правила противопожарного режима внесло правительство.