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Бывший муж смог спасти Заворотнюк от американской тюрьмы

Второй по счету супруг актрисы Дмитрий Стрюков рассказал, что ее подозревали в подделке документов.

Бывший муж смог спасти Заворотнюк от американской тюрьмы
Анастасия Заворотнюк/Фото: https://www.instagram.com/p/BvmNWRlFRix/

Бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал о приключениях актрисы в Америке. Он признался, что однажды ему пришлось спасать супругу от тюрьмы из-за подделки документов. Выяснилось, что на тот момент пара на постоянной основе проживала в Штатах. Тогда Дмитрий, по его собственным словам, выделил Насте деньги, чтобы та занялась бизнесом. Получив финансы, Заворотнюк решила реализоваться в недвижимости – она приобрела два коттеджа в Чикаго и Лос-Анджелесе.

Как уточняет Starhit со ссылкой на родственника Насти, чуть позже артистку арестовали – оказалось, что она подделала документы на дома. Стрюков признался, что тогда ему пришлось приложить немало усилий, чтобы спасти «Мою прекрасную няню» от тюрьмы – для этого он подключил к делу знакомых адвокатов. Задержаться в Америке супругам, впрочем, не удалось. Стрюков вспомнил, что после уличения в подделке документов Заворотнюк якобы попросили покинуть Америку. Сами постройки пришлось продать.

Еще одной проблемой бизнесмена и его жены стало вооруженное нападение, которое спровоцировала наемная няня – она рассказала злоумышленникам, чем в доме пары можно поживиться.

Недавно в СМИ появилась информация, что актриса Анастасия Заворотнюк борется за жизнь и страдает от рака четвертой стадии. Ни нынешний супруг, ни официальные представители Насти эти данные не подтверждают, однако несколько дней назад дочь Насти – Анна поблагодарила всех неравнодушных к судьбе матери за переживания.

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Бывший муж смог спасти Заворотнюк от американской тюрьмы
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