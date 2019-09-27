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Григорьев-Аполлонов после расставания с женой перешел на парфюм с феромонами

Музыкант группы «Иванушки» пока привлекает внимание к своей персоне только собак.

Григорьев-Аполлонов после расставания с женой перешел на парфюм с феромонами
Григорьев-Аполлонов развлекается в Сочи/globallookpress.com

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов в Instagram опубликовал забавное видео. На кадрах можно увидеть, как он возвращается домой в родном Сочи поздней ночью. Причем за ним и его друзьями увязалась стая собак, которые буквально не дают прохода певцу.

«Ну, что за мной ребята. В самом центре города Сочи. Ну я так понимаю, что они меня проводят до дома, а это еще километра полтора. А это легендарная набережная – гостиница «Жемчужина». Откуда вы, дети мои? Мое войско. Я с вами, прощаюсь, пока. Давайте скажем до свидания. Почему все собаки города Сочи провожают меня до дома?» — спросил своих подписчиков Андрей Григорьев-Аполлонов.

Ниже под видеозаписью он сделал подпись. «Никто из моих сочинских друзей не может объяснить, почему все псы города объединяются вокруг меня и всегда провожают меня до дома. Загадка Сочи. Один дружок уверяет, что мой парфюм с феромонами. Какие у вас версии? Я в растерянности», — написал музыкант.

Отметим, что недавно стало известно, что Андрей Григорьев-Аполлонов больше не живет со своей супругой Мариной Банковой, которая родила ему двух детей. У девушки теперь новый возлюбленный – баскетболист Андрей Зубков. Что касается рыжего «Иванушки», то он пока свою новую возлюбленную, если она у него, конечно, есть, не представлял.

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Андрей Григорьев-АполлоновАндрей ЗубковМарина БанковаСочи
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Григорьев-Аполлонов после расставания с женой перешел на парфюм с феромонами
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