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Сергей Безруков отправился на гастроли в Германию с семьей

Во Франкфурт поехал даже его семимесячный сын Степан.

Сергей Безруков отправился на гастроли в Германию с семьей
Сергей Безруков. Фото: globallook

Сергей Безруков и его жена Анна Матисон стараются не расставаться даже во время работы. И если разлука с семьей и детьми, пусть и временная, все же неизбежна, звезды находят способ вырваться и повидаться с родными.

Но в этот раз, видимо, разлучаться семье не пришлось. В своей новой публикации на своей странице в социальной сети Instаgram Сергей рассказал, что находится сейчас в Германии.

«Франкфурт…. тепло… завтра «ВЫСОЦКИЙ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» Московский Губернский театр ждет вас.. Будет жарко. Команда готова!», — написал артист и прикрепил снимок с прогулки по немецкому городу. Примечательно, что на фотографии звезда стоит с коляской, в которой сидит его семимесячный сын Степан.

Поклонники Безрукова поинтересовались, как малыш перелеты и переезды, а также отметили, что на снимке категорически не хватает Машеньки и Анечки, старшей дочери Сергея и его супруги. Кроме того, фанаты отметили, что актер очень стильно и модно одет.

Напомним, несколько дней назад Сергей приехал в Питер, где в то время работала Анна Матисон. Жена артиста отправилась ставить в знаменитой Мариинке оперу, и захватила в поезду детей. Счастливый отец не смог не навестить своих родных и любимых.

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Анна МатисонгастролиГерманияСергей БезруковСтепан Безруков
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Сергей Безруков отправился на гастроли в Германию с семьей
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