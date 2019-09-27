«2020 год станет переломным»: астропсихолог обрисовала будущее дочери Заворотнюк

Астропсихолог Ирина Фалькао обрисовала ближайшее будущее в жизни дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны. Отметим, что мать девушки, по слухам, сейчас проходит лечение в одном из медицинских центров столицы. Врачи якобы диагностировали у звезды сериала «Моя прекрасная няня» рак мозга. Родные актрисы пока эти слухи не подтверждали.

«2020 год станет переломным в жизни Анны, – уверена Фалькао. – Ей будет страстно хотеться самореализоваться, стать взрослой, проявить себя в творчестве. И почти всегда ей это будет удаваться», — заявила Ирина Фалькао.

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Как сказала астропсихолог, не исключен в ближайший год отъезд дочери Заворотнюк в Америку. Причем там она не потеряется и будет зарабатывать неплохие деньги в сфере Интернета. Девушка сможет без проблем наладить нужные связи.

Как уверена астропсихолог, впереди у дочери Заворотнюк «глубокая внутренняя боль». Появится у девушки соблазн окунуться во всевозможные азартные игры, поучаствовать в сомнительных финансовых операциях. Астропсихолог советует ей не терять головы в такой непростой ситуации. Возможно и появление в ее жизни молодого человека. При этом он может оказаться ненадежным, поэтому нужно быть осторожной. В целом у девушки будет депрессии, но она будет продолжать активную жизнь, сообщает портал Dni.ru.