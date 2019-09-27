НОВОСТИ

«2020 год станет переломным»: астропсихолог обрисовала будущее дочери Заворотнюк

По словам Ирины Фалькао, девушке придется взять себя в руки.

«2020 год станет переломным»: астропсихолог обрисовала будущее дочери Заворотнюк
Астропсихолог рассказала, что ждет дочь Заворотнюк/пресс-служба телеканала "Домашний"

Астропсихолог Ирина Фалькао обрисовала ближайшее будущее в жизни дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны. Отметим, что мать девушки, по слухам, сейчас проходит лечение в одном из медицинских центров столицы. Врачи якобы диагностировали у звезды сериала «Моя прекрасная няня» рак мозга. Родные актрисы пока эти слухи не подтверждали.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам. находится в больнице/globallookpress.com

«2020 год станет переломным в жизни Анны, – уверена Фалькао. – Ей будет страстно хотеться самореализоваться, стать взрослой, проявить себя в творчестве. И почти всегда ей это будет удаваться», — заявила Ирина Фалькао.

Как сказала астропсихолог, не исключен в ближайший год отъезд дочери Заворотнюк в Америку. Причем там она не потеряется и будет зарабатывать неплохие деньги в сфере Интернета. Девушка сможет без проблем наладить нужные связи.

Как уверена астропсихолог, впереди у дочери Заворотнюк «глубокая внутренняя боль». Появится у девушки соблазн окунуться во всевозможные азартные игры, поучаствовать в сомнительных финансовых операциях. Астропсихолог советует ей не терять головы в такой непростой ситуации. Возможно и появление в ее жизни молодого человека. При этом он может оказаться ненадежным, поэтому нужно быть осторожной. В целом у девушки будет депрессии, но она будет продолжать активную жизнь, сообщает портал Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнна ЗаворотнюкИрина Фалькао
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«2020 год станет переломным»: астропсихолог обрисовала будущее дочери Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: