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Илон Маск ответил на приглашение приехать в Краснодар

В программе «Вечерний Ургант» уже придумали, как может одеться миллиардер во время поездки на Кубань.

Илон Маск ответил на приглашение приехать в Краснодар
Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитого изобретателя и миллиардера Илона Маска пригласили на форум для малого бизнеса, который пройдет в Краснодаре 18-19 октября 2019 года. Приглашение было весьма необычным — кто-то из россиян купил место на электронных билбордах возле офиса SpaceX в Калифорнии, и разместил там фразу из мемов «Kak tebe takoe, Elon Musk?»

На билбордах также указан QR-код, считав который, всемирно известный инженер попал бы на музыкальное видеообращение предпринимателей.

Неизвестно, видел ли Маск билборды, но на их фото в Twitter он обратил внимание и даже ответил. На чистом русском языке инженер написал: «язык хорошо подвешен».

Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар на русском языке. Twitter
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар на русском языке. Фото: Twitter

Неизвестно, что он имел в виду, однако многие россияне, в частности, краснодарцы, очень на это надеются. А умельцы из шоу «Вечерний Ургант» пошли дальше, попытавшись представить Илона Маска в традиционном казачьем наряде.

Программа также предположила, что на Кубань миллиардер привезет модернизированные атрибуты настоящего казака: электрошашку, электроплеть и электроседло для лошади.

Илон Маск - "Вечерний Ургант"
В шоу «Вечерний Ургант» показали, как может выглядеть Илон Маск во время поездки на Кубань. Фото: «Вечерний Ургант»
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"Вечерний Ургант"TwitterИлон МасккраснодарКраснодарский край
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Илон Маск ответил на приглашение приехать в Краснодар
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