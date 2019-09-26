Илон Маск ответил на приглашение приехать в Краснодар

В программе «Вечерний Ургант» уже придумали, как может одеться миллиардер во время поездки на Кубань.

Знаменитого изобретателя и миллиардера Илона Маска пригласили на форум для малого бизнеса, который пройдет в Краснодаре 18-19 октября 2019 года. Приглашение было весьма необычным — кто-то из россиян купил место на электронных билбордах возле офиса SpaceX в Калифорнии, и разместил там фразу из мемов «Kak tebe takoe, Elon Musk?»

На билбордах также указан QR-код, считав который, всемирно известный инженер попал бы на музыкальное видеообращение предпринимателей.

Неизвестно, видел ли Маск билборды, но на их фото в Twitter он обратил внимание и даже ответил. На чистом русском языке инженер написал: «язык хорошо подвешен».

Неизвестно, что он имел в виду, однако многие россияне, в частности, краснодарцы, очень на это надеются. А умельцы из шоу «Вечерний Ургант» пошли дальше, попытавшись представить Илона Маска в традиционном казачьем наряде.

Программа также предположила, что на Кубань миллиардер привезет модернизированные атрибуты настоящего казака: электрошашку, электроплеть и электроседло для лошади.