НОВОСТИ

Астролог попросил Анастасию Заворотнюк продержаться четыре месяца

Как считает эксперт по звездам, у артистки есть шанс излечиться.

Астролог попросил Анастасию Заворотнюк продержаться четыре месяца
Анастасия Заворотнюк. Фото: КП/Владимир Веленгурин

О том, как продвигается лечение Анастасии Заворотнюк, официально известно мало. По слухам, рак мозга у актрисы «Моей прекрасной няни» признали неоперабельным, она остается в тяжелом состоянии в одной из московских клиник.

Как подтвердил астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев, жизнь артистки действительно висит на волоске. Она находится сейчас в эпицентре своего рода небесного урагана, из-за которого в ее судьбе происходят беды.

За последние годы один за другим умерли отец и брат Анастасии. Согласно ее астрологическим данным, она предрасположена к онкозаболеваниям, а продолжительность ее жизни внушает серьезные опасения. Ближайшие недели окажутся для тяжелобольной Заворотнюк решающими.

По словам Ермолаева, через четыре месяца «звездный ураган», из-за которого актриса находится на грани жизни и смерти, утихнет. Тогда у нее появятся шансы исцелиться от рака.

«Если Заворотнюк наберется сил и сможет вытерпеть все испытания судьбы, она получит, пусть небольшие, но шансы на жизнь. Хочется пожелать родным Анастасии веры и терпения», – цитирует астролога сайт «Дни.ру».

С коллегой согласна и астролог Валентина Виттрок. Астропсихолог отмечает, что в коме Заворотнюк не была, но в ее гороскопе, к несчастью, есть указание на раннюю смерть, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым. Фото: КП/Евгения Гусева
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнастасия Заворотнюк ракастрологЗаворотнюк последние новостиЗаворотнюк ракЗаворотнюк состояниеРак у Заворотнюк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Астролог попросил Анастасию Заворотнюк продержаться четыре месяца
Интересно?
Поделись с друзьями: