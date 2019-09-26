Астролог попросил Анастасию Заворотнюк продержаться четыре месяца

Как считает эксперт по звездам, у артистки есть шанс излечиться.

О том, как продвигается лечение Анастасии Заворотнюк, официально известно мало. По слухам, рак мозга у актрисы «Моей прекрасной няни» признали неоперабельным, она остается в тяжелом состоянии в одной из московских клиник.

Как подтвердил астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев, жизнь артистки действительно висит на волоске. Она находится сейчас в эпицентре своего рода небесного урагана, из-за которого в ее судьбе происходят беды.

За последние годы один за другим умерли отец и брат Анастасии. Согласно ее астрологическим данным, она предрасположена к онкозаболеваниям, а продолжительность ее жизни внушает серьезные опасения. Ближайшие недели окажутся для тяжелобольной Заворотнюк решающими.

По словам Ермолаева, через четыре месяца «звездный ураган», из-за которого актриса находится на грани жизни и смерти, утихнет. Тогда у нее появятся шансы исцелиться от рака.

«Если Заворотнюк наберется сил и сможет вытерпеть все испытания судьбы, она получит, пусть небольшие, но шансы на жизнь. Хочется пожелать родным Анастасии веры и терпения», – цитирует астролога сайт «Дни.ру».

С коллегой согласна и астролог Валентина Виттрок. Астропсихолог отмечает, что в коме Заворотнюк не была, но в ее гороскопе, к несчастью, есть указание на раннюю смерть, сообщал портал Teleprogramma.pro.