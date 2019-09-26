Вдова Караченцова обратилась за помощью к Алле Пугачевой

По слухам, Людмила Поргина попросила у Примадонны поддержать ее на вечере памяти народного артиста.

В октябре вдова Николая Караченцова почтит его память большим творческим вечером. На мероприятие, приуроченное к годовщине смерти народного артиста, придут его близкие, друзья и коллеги.

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В числе приглашенных – Лариса Долина и Александр Розенбаум, Илья Резник и Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Олег Газманов и многие другие. А особым гостем концерта может стать Алла Пугачева, которая присутствовала и на прощании с Караченцовым в театре «Ленком».

По слухам, Людмила Поргина лично связалась с Аллой Борисовной и попросила ее поддержать и помочь в проведении вечера памяти. В репертуаре самого Караченцова десятки музыкальных хитов, некоторые из которых должны будут 21 октября прозвучать со сцены. Гвоздем программы станет песня «Звезды сошли с небес…», написанная поэтессой Еленой Суржиковой. Эту композицию Николай Петрович особенно любил, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, Караченцов похоронен на Троекуровском кладбище. В ближайшее время на могиле актера появится памятник, на котором он будет изображен в образе своего знаменитого героя из постановки «Юнона и Авось», сообщал портал Teleprogramma.pro.