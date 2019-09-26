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ASUS выпустил на российский рынок мощный ноутбук с двумя дисплеями

Дополнительный сенсорный дисплей позволяет не только расширить основной, но и упростить управление ноутбуком.

ASUS выпустил на российский рынок мощный ноутбук с двумя дисплеями

Ноутбуки линейки ZenBook Pro Duo оснащены дополнительным сенсорным дисплеем ScreenPad Plus, который расположен над клавиатурой. Это позволяет не только расширить основной дисплей, но и сделать управление ноутбуком проще.

На вспомогательном дисплее можно разместить иконки программ, панели инструментов и дополнительные меню, тем самым освободив рабочую область основного дисплея. Например, тем, кто работает в команде, будет удобно перенести на дополнительный экран окна мессенджеров или клиенты социальных сетей. А дизайнеров наверняка заинтересует возможность рисования на дополнительном дисплее с помощью цифрового пера (входит в комплект поставки).

Производительности у ZenBook Pro Duo хватает. В зависимости от модели в ноутбук установлен процессор Intel Core i9 или Intel Core i7, видеокарта NVIDIA GeForce RTX2060 и до 32 Гбайт оперативной памяти. Основной HDR-дисплей обеспечивает цветовой охват 100% DCI-P3, что позволяет рекомендовать новинку в том числе и тем, кто профессионально работает с графикой.

Для любителей роскоши будет доступна ограниченная серия ZenBook Pro Duo, которые отделаны натуральной кожей жемчужного цвета.

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ASUS выпустил на российский рынок мощный ноутбук с двумя дисплеями
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