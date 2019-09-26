Курящие владельцы балконов смогут обойти принятое нововведение

А вот шашлык на лоджии с 1 октября точно не пожаришь.

Согласно новым правилам противопожарного режима, утвержденным российским правительством, жителям нашей страны будет запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, а также в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, там нельзя будет курить и даже жечь свечи для создания более романтичной атмосферы.

Между тем, как сообщает «URA.RU», курящие владельцы балконов всё же смогут обходить новые правила, если будут чиркать зажигалкой в комнате, а на балкон выходить уже с зажженной сигаретой, которая «открытым огнем» не является.

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Издание отмечает, что новые правила в первую очередь запугают любителей покурить в гостиничных номерах и тех, кто способен установить мангал у себя на лоджии и начать жарить шашлыки.

Новые правила вступят в силу с 1 октября 2019 года.