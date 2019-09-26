НОВОСТИ

Курящие владельцы балконов смогут обойти принятое нововведение

А вот шашлык на лоджии с 1 октября точно не пожаришь.

Курящие владельцы балконов смогут обойти принятое нововведение
Кадр из фильма "Собака Баскервилей"

Согласно новым правилам противопожарного режима, утвержденным российским правительством, жителям нашей страны будет запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, а также в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, там нельзя будет курить и даже жечь свечи для создания более романтичной атмосферы.

Между тем, как сообщает «URA.RU», курящие владельцы балконов всё же смогут обходить новые правила, если будут чиркать зажигалкой в комнате, а на балкон выходить уже с зажженной сигаретой, которая «открытым огнем» не является.

Издание отмечает, что новые правила в первую очередь запугают любителей покурить в гостиничных номерах и тех, кто способен установить мангал у себя на лоджии и начать жарить шашлыки.

Новые правила вступят в силу с 1 октября 2019 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

курениеПожарышашлыкШтрафы за курение
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Курящие владельцы балконов смогут обойти принятое нововведение
Интересно?
Поделись с друзьями: