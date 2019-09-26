Борисов винит себя в смерти второй жены, умершей после родов

Телеведущий Михаил Борисов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей второй жене Елене. Он прожил с ней 12 лет. «Мы познакомились в студенческом театре. Я увидел удивительную девочку. Она полностью изменила мою жизнь. Я все эти 12 лет был в центре, окруженный ее заботой и вниманием», — заметил Борисов.
Спустя 11 лет отношений Елена забеременела. Они очень ждали этого ребенка. «Беременность протекала тяжело. У Лены была интоксикация. Я же был беспечным. Теперь понимаю, что если любишь, то надо быть вдвое настороже. Потом уже выяснилось, что Лена не ходила к врачам. Я видел, что у нее отеки, но устранялся от этого. Не вникал в женские дела», — заметил он.
Как сказал Борисов, после родов, которые прошли 23 августа, жена больше не приходила в сознание. Она скончалась 2 сентября. Он остался один с крохотным сыном на руках. «Это был один случай на всю Москву. Гипоксия. У нее отказали почки. Меня еще не было в столице. Был на спектакле в Ростове-на-Дону», — сказал телеведущий.
Как сегодня считает Михаил Борисов, в те годы его подвело плохое мужское воспитание. Он корит себя, что не уделял жене должного внимания во время беременности и не спрашивал, что ее волнует.