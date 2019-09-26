Борисов винит себя в смерти второй жены, умершей после родов

Телеведущий Михаил Борисов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей второй жене Елене. Он прожил с ней 12 лет. «Мы познакомились в студенческом театре. Я увидел удивительную девочку. Она полностью изменила мою жизнь. Я все эти 12 лет был в центре, окруженный ее заботой и вниманием», — заметил Борисов.

Спустя 11 лет отношений Елена забеременела. Они очень ждали этого ребенка. «Беременность протекала тяжело. У Лены была интоксикация. Я же был беспечным. Теперь понимаю, что если любишь, то надо быть вдвое настороже. Потом уже выяснилось, что Лена не ходила к врачам. Я видел, что у нее отеки, но устранялся от этого. Не вникал в женские дела», — заметил он.

больше по теме Дочь Михаила Борисова не пришла на его свадьбу из ревности Как считает телеведущий, Маше очень сильно не нравилась его новая жена.

Как сказал Борисов, после родов, которые прошли 23 августа, жена больше не приходила в сознание. Она скончалась 2 сентября. Он остался один с крохотным сыном на руках. «Это был один случай на всю Москву. Гипоксия. У нее отказали почки. Меня еще не было в столице. Был на спектакле в Ростове-на-Дону», — сказал телеведущий.

Как сегодня считает Михаил Борисов, в те годы его подвело плохое мужское воспитание. Он корит себя, что не уделял жене должного внимания во время беременности и не спрашивал, что ее волнует.