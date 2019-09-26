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Дапкунайте отказалась назвать свой возраст во время интервью

Актриса уверена, что цифрами мы нарочно загоняем себя в рамки.

Дапкунайте отказалась назвать свой возраст во время интервью
https://www.instagram.com/d.ingeborga/

Ингеборга Дапкунайте — одна из самых закрытых актрис. И это несмотря на ее фирменную располагающую к себе улыбку. Она не любит говорить о личном, шутит с журналистами, а в авторской программе Ирины Шихман «А поговорить?» на YouTube и вовсе отказалась назвать свой возраст. Звезда ответила на вопрос вопросом: «А это вежливо?».

«А зачем мне вот это говорить? Мне ничего не мешает сказать, но я не хочу думать о цифрах, потому что это определение чего-то, — высказалась Дапкунайте. — И уже как бы подразумевается: «если тебе столько то лет, то то и то». У меня есть такое понятие, что не завишу я от цифр». Уточним, что актрисе 56 лет.

Напомним, ранее Ингеборга говорила, что человеку «столько лет, как он сам себя ощущает». Что же, кажется самой звезде экрана с ее вечным шутливым настроением и блеском в глазах не дать больше двадцати. К тому же звезда тщательно следит за питанием и уделяет большое внимание спорту, так что фанатам только и остается интересоваться ее таинственной диетой.

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Ингеборга Дапкунайте
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Дапкунайте отказалась назвать свой возраст во время интервью
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