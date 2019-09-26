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Принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским мультимиллионером

Радостной новостью поделилась сестра новоиспеченной невесты принцесса Евгения.

Принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским мультимиллионером
принцесса Беатрис. фото: globallookpress.com

Еще в августе появились слухи, что принцесса Беатрис, старшая дочь герцога Йоркского, сына правящей королевы Елизаветы II, готовится к свадьбе. Девушка сменила стиль одежды, а также села на диету. Она отказалась от мяса. Поклонники расценили это как попытку привести себя в форму к свадьбе. Тем более, что в этом году принцесса перестала скрывать свой роман с 35-летним итальянским бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци.

А 26 сентября уже появилось официальное заявление о помолвке влюбленных. Радостной новостью поделилась сестра Беатрис принцесса Евгения, которая в октябре прошлого года сыграла свадьбу. Она опубликовала несколько снимков счастливой пары. На одном из кадров на заветном пальчике дочери герцога Йоркского видно крупное кольцо с роскошным бриллиантом.

«Биби — вау! Я так рада за вас, моя дорогая старшая сестренка и дорогой Эдо. Прошло много времени и это значит, что вы должны быть вдвоем. Фотографии сделаны мной!», — похвасталась Евгения.

Вскоре последовало заявление и самой пары: «Мы очень рады, что можем поделиться новостью о нашей недавней помолвке. Мы оба очень взволнованы тем, что вместе начинаем это жизненное приключение и не можем дождаться, когда на самом деле поженимся».

Будущие супруги отметили, что у них много общих интересов, а также одинаковые ценности, поэтому они надеются, что их союз будет крепким и нерушимым. Пока дату свадьбы Беатрис и ее избранник, который мультимиллионером, еще не назначили. Однако уже можно с уверенностью сказать, что это будет пышное торжество. Принцесса без сомнений захочет перещеголять сестру и выберет изысканное платье. Напомним, что свадебный наряд Евгении был с длинным шлейфом, а ее голову украшала тиара с драгоценными камнями.

А вы любите бывать на свадьбах?

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Британская королевская семьяпомолвкапринцесса Беатриспринцесса ЕвгенияСвадьбы звезд
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Принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским мультимиллионером
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