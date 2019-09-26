50-летняя Буланова намекнула на скорое замужество

Татьяна Буланова пережила два развода. Первым ее избранником был Николай Таргин, звукорежиссер, которому она родила сына Александра. После 13 лет отношений они расстались. В 2005 году певица вышла замуж за футбольного тренера Владислава Радимова, но и этот брак продлился всего несколько лет. Даже появление сына Никиты не укрепило их отношения. Но недавно выяснилось, экс-муж отказывается покидать квартиру звезды, чем доставляет ей неудобства.

О личной жизни Буланова рассказывает редко. Но не так давно она поймала букет невесты и призналась, что очень надеется увидеть эффект от этого в скором времени. А накануне 50-летняя певица в своем аккаунте в соцсети поделилась лайфхом. На просторах Интернета она прочитала, что если взять человека за мизинец, когда он спит, то челок ответит на любые вопросы.

«Ну, будущий муж, держись!» — добавила Татьяна к посту.

Многие стали предлагать свою кандидатуру в качестве жениха для звезды, а другие увидели в словах артистки намек на то, что она готовится к свадьбе. В итоге певица удалила свой пост. По всей видимости, она проговорилась о скором замужестве, но не исключено, что Буланова просто посчитала, что пост был лишним. Тем временем поклонники рады, что знаменитость наладила свою личную жизни. Они искренне в это верят.

К слову, в стол зрелом возрасте Татьяна выглядит очень молодо. К тому же она всегда женственно одевается, поэтому не удивительно, что певица пользуется успехом у мужчин.