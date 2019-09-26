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Фриске незадолго до смерти спасала девочку от рака мозга

Певица передала родным ребенка шесть миллионов рублей, которые собирали на ее собственное лечение.

Фриске незадолго до смерти спасала девочку от рака мозга
Фриске пыталась спасти от смерти ребенка/globallookpress.com

Певица Жанна Фриске за несколько месяцев до своей смерти, в 2015 году, передала шесть миллионов рублей родителям четырнадцатилетней девочки по имени Наташа, которая жила в Пермском крае. Ребёнку в 2014 году поставили страшный диагноз — рак мозга. Сама Жанна Фриске, напомним, узнала, что больна глиобластомой, за год до этого – летом 2013 года.

Жанна Фриске. Фото
Фриске пыталась спасти от смерти ребенка/globallookpress.com

Отметим, что сразу, как только общественность узнала, что яркая исполнительница страдает тяжелым недугом, был организован сбор средств. Часть из этих денег певица и отдала не лечение ребенка. В тот момент она, судя по всему, уже понимала, что сама обречена.

Добавим, что девочка прошла лечение в немецкой клинике Шарите. Перед нынешним Новым годом она почувствовал себя лучше. Девушка загадала желание. Она хотела побывать на море.

К сожалению, весной Наташа почувствовала себя плохо. Поездку на море пришлось отложить. На днях девушка скончалась, сообщает портал v-kurse.ru.

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Тэги:

ГерманияЖанна ФрискеПермский крайрак мозга
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Фриске незадолго до смерти спасала девочку от рака мозга
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