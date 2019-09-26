Владимир Путин поздравил Олега Басилашвили с 85-летием

Президент России Владимир Путин обратился с официальным поздравлением к Олегу Басилашвили. Народный артист СССР 26 сентября отмечает 85-летие. «Своим талантом вы заслужили искреннюю любовь многих поколений зрителей, по праву вошли в число признанных мастеров, мэтров театральной сцены и кинематографа», — приводит слова из поздравления главы государства официальный сайт Кремля.

Президент отметил также, что порядочность и верность искусству и профессии, свойственные знаменитому актеру, достойны глубокого уважения.

В сети появилось также поздравление Дмитрия Медведева. Глава правительства отметил, что Басилашвили стал любимым актером для многих поколений. «Ваши герои — сложные и неоднозначные, но при этом абсолютно естественные и живые. Ими восхищаются, с ними спорят, их считают реальными современниками», — заявил Медведев.

Премьер также отметил и особый талант Олега Басилашвили как чтеца. Он подчеркнул, что актер заставляет по-новому звучать строки выдающихся поэтов.