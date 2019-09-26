Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

Политик ушел из жизни в окружении родных в 86 лет.

Во Франции скончался один из самых известных политических деятелей современности Жак Ширак. Экс-президента Французской Республики не стало в возрасте 86 лет, об уходе политика из жизни журналистам сообщил его зять Фредерик Сала-Бару.

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«Президент Жак Ширак умер сегодня утром в окружении родных. Мирно», – рассказал супруг дочери политика Клод.

О причинах смерти бывшего главы государства пока не сообщается. По информации СМИ, в последние годы он серьезно болел. В 2016 году серьезным ударом для Ширака стала смерть его старшей дочери Лоуренс, страдавшей нервной анорексией. Также, по слухам, у мужчины была диагностирована болезнь Альцгеймера, но его супруга Бернадетт опровергла эти подозрения.

Карьера Жака Ширака в политике продолжалась рекордно долго, более сорока лет. На пост президента страны он избирался дважды. Впервые он занял высокую должность в 1995 году, будучи мэром Парижа. Одним из самых ярких эпизодов президентства Ширака стало противостояние США в ООН, где в 2003 году он выступил против американского вторжения в Ирак.

Когда в 2007 году он сложил полномочия и покинул Елисейский дворец, на него было заведено дело о растрате и превышении полномочий. Политика осудили на два года условно.

По материалам Bloomberg и Le Monde.