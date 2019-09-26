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Английский школьник забил гол «МЮ» в матче Кубка лиги

«Красным дьяволам» не удалось переиграть «Рочдейл» в игровое время, но в серии пенальти они оказались сильнее.

Английский школьник забил гол «МЮ» в матче Кубка лиги
"Манчестер Юнайтед" одержал победу в матче с "Рочдейлом". Фото: Instagram / @manchesterunited

Одним из наиболее интересных матчей 3-го раунда Кубка английской лиги стал матч «Манчестер Юнайтед» — «Рочдейл». Команда Оле-Гуннара Сульшера играла в своих стенах, и в итоге они помогли ей одержать победу в серии одиннадцатиметровых ударов.

Основное время матча завершилось минимальной ничьей — 1:1. Первый гол на 68-й минуте забил игрок «МЮ» Мэйсон Гринвуд, в на 76-й отличился 16-летний школьник Люк Мэтсон, который ради этой игры пропустил контрольную работу.

В дополнительное время новых голов забито не было и дело дошло до серии пенальти. Здесь более точными оказались игроки «МЮ», они победили со счетом 5:3.

К этому моменту известны уже все участники 4-го раунда Кубка английской лиги, матчи которого пройдут на неделе с 28 октября. По результатам жеребьевки определись следующие пары: «Ливерпуль» – «Арсенал», «Манчестер Сити» – «Саутгемптон», «Эвертон» – «Уотфорд», «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон», «Бертон» – «Лестер», «Кроули Таун» – «Колчестер», «Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд». «МЮ» в 4-м раунде предстоит сыграть с «Челси».

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Английский футболМанчестер ЮнайтедРочдейлспортфутбол
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Английский школьник забил гол «МЮ» в матче Кубка лиги
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