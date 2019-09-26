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Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни

Немецкий врач обещает спасти 79-летнюю артистку от остеопороза.

Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни
Светлана Светличная. Фото: КП/Николай Хижняк

Светлана Светличная перестала носить ее любимые короткие юбки. На очередной театральной премьере в столице звезда «Бриллиантовой руки» неожиданно для всех появилась в элегантном брючном костюме.

Светлана Светличная. Кадр из ккинофильма «Бриллиантовая рука»

Как рассказала 79-летняя актриса, носить мини она больше не может из-за остеопороза, который врачи обнаружили у нее совсем недавно. При этом серьезном возрастном заболевании возрастает риск переломов, поскольку кости становятся хрупкими.

«Никогда не знала, какая это гадость. Ну, думаю, все – прощайте, мини-юбки!» – говорит Светлана Афанасьевна.

Болезнь будет быстро прогрессировать, если не колоть в область коленей лекарственные препараты. Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.

«А еще появился немецкий врач, который сказал мне, что у них есть какие-то действенные средства, помогающие справиться с этим чисто возрастным заболеванием. Скоро обещал привезти», – цитирует Светличную сайт «Дни.ру».

Отметим, актриса выглядит значительно моложе своих лет. Она тщательно следит за своим весом, а чтобы сохранять изящную фигуру, не ест после шести часов вечера и принимает по утрам прохладный массажный душ. Также Светличная придерживается особой диеты, о которой писал портал Teleprogramma.pro.

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Тэги:

АктрисаболезньлечениеСветлана Светличная
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Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни
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