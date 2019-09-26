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Бывшая жена Серова продала доставшийся от артиста особняк

Елена Стебенева сменила дом в Подмосковье на съемное жилье.

Бывшая жена Серова продала доставшийся от артиста особняк
Александр Серов развелся в 2010 году. Фото: globallookpress

Бывшая избранница Александра Серова продала элитный подмосковный дом, который в свое время ей достался после развода с исполнителем девять лет назад. Елена Стебенева и ее муж теперь снимают жилье.

Огромного особняка в одном из самых престижных поселков экс-гимнастка лишилась около полутора месяцев назад. Она не скрывает, что ей нравился сам коттедж и окружающий его участок, на котором она ухаживала за деревьями и газоном. Однако дом оказался слишком большим для женщины и ее супруга.

«Мы жили там вдвоем с мужем. Нам такое пространство просто не нужно», – говорит Елена.

В съемных апартаментах Стебенева планирует прожить примерно год. В другом районе Подмосковья уже вовсю строится ее новый дом, в котором будет два этажа, но гораздо меньшая площадь – около 250 квадратных метров. Спортсменка уже называет постройкку «домом мечты» и планирует самостоятельно заняться его дизайном.

Напомним, Серов и Стебенева развелись в 2010 году после почти двух десятилетий отношений. Бывшую супругу артист недолюбливает, зато охотно общается с дочерью от этого брака Мишель. Недавно девушка вышла замуж. Отец невесты оплатил само торжество, а также преподнес молодоженам роскошный подарок – загородный особняк по соседству с его собственным домом, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Тэги:

Александр СеровЕлена СтебеневаОгромный особнякПевецПодмосковье
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Бывшая жена Серова продала доставшийся от артиста особняк
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