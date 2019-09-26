Астропсихолог поведала о родовом проклятии семьи Анастасии Заворотнюк

По словам специалиста, нужно внимательно присмотреться к личности матери актрисы.

Астропсихолог Валентина Виттрок заявила, что на семье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас лечится от онкологического заболевания в одной из столичных клиник, может лежать родовое проклятие.

Виттрок отметила, что в данной ситуации нужно внимательно присмотреться к личности матери актрисы — Валентине Борисовне. Удивительно, но все, кто находится рядом с ней, почему-то умирают. Муж актрисы астраханского ТЮЗа ушел из жизни в 2014 году, сын Святослав — в 2018-м. Теперь под угрозой жизнь дочери Валентины Борисовны.

«Она родилась под знаком Девы. Луна в ее гороскопе находится в соединении с Плутоном и Черной Луной, что говорит о возможности родового проклятия», — заявила Валентина Виттрок.

Астропсихолог попросила уделить внимание такой интересной вещи. Валентина Борисовна – народная артистка России, что удивительно. Долгие годы она трудилась в глубокой провинции, в Астрахани. ТЮЗ, где она и сделала себе имя, совсем не престижный театр. Астропсихолог считает, что кто-то из ближайших коллег стал сильно завидовать Валентине Борисовне и навел порчу. Также возможно, что прокляли еще кого-то из предков мамы Заворотнюк. Сейчас родовое проклятие добралось до семьи, сообщает obozrevatel.com.