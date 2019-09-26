Умер адвокат, защищавший в суде футболиста Кокорина

В момент смерти Андрей Ромашов находился на одной из подмосковных дач в одиночестве.

Ушел из жизни адвокат, защищавший футболиста «Зенита» Александра Кокорина в деле об избиении чиновника. О смерти Андрея Ромашова на личной странице в Facebook сообщила коллега юриста Татьяна Прилипко. Как стало известно, смерть настигла мужчину на одной из подмосковных дач – там Ромашов находился один. Что именно стало причиной случившегося, пока не сообщается, однако близкие мужчины отмечают, что у него были проблемы с сердцем.

Прилипко рассказала, что была знакома с Ромашовым 37 лет. Она до сих пор не может поверить в случившееся, ведь юрист ранее на здоровье не жаловался.

«Ушел замечательный Человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни …Светлая память, Андрей», — резюмировала она.

Напомним, Андрей Ромашов знаменит защитой футболиста Александра Кокорина, а также блогера Эрика Давидыча. В обоих случаях мужчин признали виновными – Давидыч получил 4,8 лет лишения свободы, Кокорин – 7,5 месяцев.