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Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилете на голое тело

В Сети же Елену сравнили с женой президента США Меланией Трамп.

Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилете на голое тело
Елена Зеленская. Фото: @ olenazelenska_official

Жена Владимира Зеленского Елена буквально покорила Сеть недавним постом в Instagram. Она рассказала о том, что в рамках визита со своим супругом в Нью-Йорк на очередную генеральную ассамблею ООН, она, как и полагается, приняла участие в нескольких мероприятиях.

Завершающим в программе был обед первых леди Fashion 4 Development. И на нем Елена Зеленская появилась в не совсем обычном для подобных мероприятий образе. На мероприятии настоящая любимица украинцев и, в особенности, украинок была в голубом брючном костюме-тройке. Причем жилет первая леди Украины надела на голое тело.

Поклонники и подписчики на страницу Елены Зеленской в Сети были очарованы миловидностью, красотой и нежностью образа. Многие, сравнивая жену бывшего юмориста и супругу Дональда Трампа отмечали, что Елена выглядит гораздо привлекательней.

Напомним, не так давно жена Владимира Зеленского появилась на публике в красном костюме оверсайз.

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Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилете на голое тело
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