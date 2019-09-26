Версия Зарубиной: в истории с Числовым возможен криминальный след

Певица Ольга Зарубина с тяжестью в сердце восприняла весть о смерти актера Александра Числова. Они несколько лет дружили, мужчина был частым гостем на ее концертах. О его пристрастии к алкоголю она прекрасно знала, но не могла повлиять на него. Певица не исключает, что эта дурная привычка сыграла злую шутку с артистом, пишет «Собеседник».

Вполне вероятно, что Числова могли специально спаивать, чтобы заполучить его квартиру в Москве. Она сообщила, что у нее возникало ощущение, будто его кто-то «пасет» из-за дорогих столичных квадратных метров.

«Зная его слабую сторону, это легко было сделать!» — сказала Ольга Зарубина.

Напомним, актер умер 29 августа. Уже после его ухода выяснилось, что Александр страдал от ВИЧ, но тщательно скрывал это и не лечился, опасаясь огласки.