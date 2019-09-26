«Есть указание на раннюю смерть»: астропсихолог высказалась о Заворотнюк

Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала об известной актрисе Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от рака мозга и находится в одной из столичных клиник в очень тяжелом состоянии. Как утверждает Виттрок, сегодня в СМИ и Интернете про актрису пишут много неправды и нелепости. Как уверена астропсихолог, звезда не была в коме. В ее гороскопе ничего про это не сказано.

«Но то, что в нем есть указание на раннюю смерть «прекрасной няни», никаким сомнениям не подлежит. Там присутствуют классические данные, говорящие о том, что ее век может быть коротким: напряженный аспект Солнца к Луне», — заметила Валентина Виттрок.

Астропсихолог отметила, что рак мозга все же мог возникнуть у актрисы после процедуры ЭКО. Дело в том, что во время ЭКО очень активными становятся гормоны. Они и могли активизировать раковые клетки. Они, кстати, как уверена астропсихолог есть в организме каждого человека. Как считает Валентина Виттрок, актриса могла пережить в последнее время сильный стресс, получить травму, а может всему виной гормональная терапия. Клетки начали быстро размножаться и со временем превратились в опухоль, сообщает портал obozrevatel.com.

Отметим, что родные Анастасии Заворотнюк так до сих пор и не прокомментировали информацию о состоянии актрисы. В тоже время уже нет никаких сомнений, что звезда находится в Европейском медицинском центре. Об этом за последнюю неделю не раз высказались ее друзья и знакомые. Кроме того, представители прессы, которые круглосуточно дежурят у клиники, видели, как в медицинское учреждение приезжал супруг актрисы фигурист Пётр Чернышев. Здесь же видели и дочь звезды «моей прекрасной няня» Анну.

Кстати, представители прессы предпринимали уже не одну попытку проникнуть в лечебное учреждение. Сейчас здесь на входе дежурит сразу несколько охранников. Они внимательно следят, чтобы никто не смог пройти без надобности в больницу. Ранее дочь Заворотнюк говорила, что информация о якобы предложенных ей 15 миллионах рублей, неправдоподобна. Никто ей такие деньги за рассказ о состоянии матери не предлагал. Она попросила отстать от семьи в такой непростой момент.